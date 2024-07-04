Минпромторг расширил список рекомендованных чиновникам автомобилей

В России модели автомобилей LADA Largus, XCITE X-Cross 7, "Газель" и "Соболь" попали в обновленный список отечественных машин, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях.

Как сообщил Минпромторг, всего в перечень входят более 40 моделей, производимых в России.

В прошлом году на волне импортозамещения федеральные чиновники (в том числе и президент России) начали предлагать пересадить госслужащих на отечественные автомобили. Особенно громко эта тема обсуждалась в Госдуме: руководство ее теперь будет ездить на роскошных Aurus (на таких же ездит президент), а вот рядовые депутаты пересядут на Lada Vesta.