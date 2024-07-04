04 Июля 2024
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Количество отказывающихся от пластиковых пакетов россиян выросло вдвое за год

Каждый пятнадцатый взрослый россиянин старается не использовать одноразовые пакеты.

Как сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения "Экосистема", за год их число выросло вдвое. В стране ежегодно используют около 30 млрд полиэтиленовых пакетов, 90% которых отправляется на свалку, что крайне опасно для экологии, так как период разложения такого отхода больше ста лет, указали активисты.

Движение предлагает перейти на многоразовые сумки, рюкзаки, авоськи, а также обычные плотные пластиковые пакеты, которые можно использовать неоднократно. "Экосистема" рекомендует в рамках акции с 3 по 17 июля отказаться от использования одноразовых пакетов.

Представители движения также обращают внимание, что в последние годы покупателям предлагают вредные для окружающей среды "биоразлагаемые" одноразовые пакеты. В большинстве случаев "биоразлагаемость" без должных процедур переработки вводит потребителя в заблуждение.

К этой категории относятся и бумажные пакеты, которые принято считать экологически чистыми. Однако на производство бумажного пакета уходит в три раза больше воды и в четыре раза больше энергии, чем на изготовление пластикового, что наносит экологии еще больше вреда.

Напомним, еще в 2021 году в Минпромторге заявили, что страна не сможет отказаться от одноразового пластика полностью к 2024 году. Впрочем, министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что "двигаться в этом направлении – правильно".

Теги: пластик, пакеты, экология


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