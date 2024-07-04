04 Июля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России разгоняется недельная инфляция

Инфляция в России с 25 июня по 1 июля увеличилась до 0,66%.

Как говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации Минэкономразвития на основе данных Росстата, при этом по итогам недели с 18 по 24 июня этот показатель составил 0,22%. В годовом выражении с 25 июня по 1 июля инфляция увеличилась до 9,22% по сравнению с 8,61% за предыдущий период.

В Минэкономразвития заявили, что данная динамика связана с разовым фактором — индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля. "Без учета этого фактора фиксируется замедление инфляции по сравнению с предыдущей неделей", — указывает ведомство.

Отмечается, что в ближайшие месяцы на сдерживание инфляции будет влиять, в том числе "поступление на прилавки отечественного урожая плодоовощной продукции и другие сезонные факторы".

Однако, несмотря на начало сезона овощей, цены в рознице на них продолжают расти. Свекла с начала года подорожала на 92,3%, до 70 руб./кг, морковь — на 62,8%, до 70 руб./кг, яблоки — на 30%, до 159,8 руб./кг.

Теги: инфляция, Минэкономразвития, ЖКХ


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