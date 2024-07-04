Гладков: в Белгородской области при сбросе боеприпаса с БПЛА пострадала семья из трех человек

Вооруженные силы Украины сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата.

Как сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, это произошло в селе Новостроевка-Вторая. Боеприпас упал на территорию частного домовладения. Пострадала семья из трех человек - супруги и их 16-летний сын.

Пострадавшие с различными осколочными ранениями рук и ног самостоятельно обратились в медицинское учреждение.

При обстреле села Мокрая Орловка посечены крыши и заборы в двух частных домовладениях. В селе Дроновка в результате обстрела выявлено повреждение на линии электроснабжения, жители временно остаются без электричества.

Ранее девять работников Запарожской атомной электростанции пострадали в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины по подстанции в Энергодаре.