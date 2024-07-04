США передадут ВСУ ракеты для ПВО HAWK и снаряды для РЗСО HIMARS

Соединенные Штаты включили в новый пакет помощи Киеву списанные со складов ракеты для систем ПВО HAWK и снаряды для РЗСО HIMARS.

Пентагон объявил о дополнительной помощи в безопасности Украине, которая включает пакет по списанию вооружений на сумму до 150 млн долларов. Также Украина получат перехватчики к системам ПВО на 2,2 млрд долларов, взятых из средств Инициативы содействия безопасности Украины. Военное ведомство США отмечает, что общая сумма нового пакета военной помощи составит 2,35 млрд долларов.

Кроме того, американский лидер Джо Байден поручил Госдепу США определить, нужно ли выделить Украине еще 12 млн долларов помощи, исходя из интересов американской нацбезопасности, сообщает РИА "Новости".