Количество пострадавших сотрудников ЗАЭС при ударе ВСУ выросло до девяти

Девять работников Запарожской атомной электростанции пострадали в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины по подстанции в Энергодаре.

Как заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, они занимались работами на подстанции по оптимизации схемы электроснабжения города. Восемь пострадавших находятся на амбулаторном лечении, один с черепно-мозговой травмой госпитализирован, сообщает РИА "Новости".

До этого глава администрации города Эдуард Сеновоз заявил, что в результате атаки на подстанцию "Радуга" большая часть Энергодара осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению города.

Ранее Энергодар остался без света после атаки ВСУ.