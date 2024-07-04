В Кремле заявили, что Эрдоган не станет посредником в переговорах с Украиной

Тема ситуации вокруг Украины обсуждалась на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, турецкий лидер не может стать посредником на переговорах. "Нет, не возможно", - заявил пресс-секретарь президента. Так он ответил на вопрос о том, возможно ли, что Эрдоган станет посредником на переговорах по Украине.

Песков подтвердил, что тема Украины обсуждалась на встрече двух лидеров в Астане.

Путин и Эрдоган 3 июля провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане.

Ранее Песков заявил, что Путин не ведет диалог с бывшим американским лидером Дональдом Трампом о ситуации на Украине.