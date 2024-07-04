Средний Урал утопает в мусоре. Региональный оператор перестал обслуживать население

Накануне мы писали о резком и внезапном повышении тарифа на вывоз мусора в Нижнем Тагиле, который всего за день увеличился вдвое. Однако это оказалось не единственным "сюрпризом с запашком" на территории Свердловской области. Как сообщают жители западной части региона, их контейнерные площадки завалены отходами. И речь идет не о жалобах особенно чувствительных к грязи жильцов и парочке пакетах - мусоровоз не появляется неделями, а за мусором в некоторых случаях не видно самих контейнеров.

Уральцы отмечают проблемы в работе ООО "ТБО Экосервис" (директор Анна Распопова), который обслуживает такие города как Первоуральск и Новоуральск.



Первоуральск, 50 лет ССС, 16



Первоуральск, 50 лет СССР, 3



Новоуральск, ул. Северная, 8

А также: Ревда, Полевской, Дегтярск, Кировград, Шаля, Красноуфимск, Арти, Ачит, Бисерть, Нижние Серги, Дружинино, Верх-Нейвинск и Верхний Тагил. При этом, как отмечают сами жители свердловских городов и поселений, плата за услуги по вывозу мусора продолжает начисляться по установленному тарифу.



Дегтярск



Ревда, Чернышевского, 120



Ревда, Лермонтова, 2



Полевской, ул. Черемушки, 15



Полевской, Декабристов, 10



Полевской, Листопрокатчиков, 56



Полевской, Степана Разина, 50-52



Полевской, Степана Разина, 37



Полевской, Степана Разина, 24



Полевской, на пересечении улиц Бажова и Крылова



Полевской, Ялунина, 1



Полевской, Ялунина, 7



Полевской, Октябрьская, 57



Полевской, Розы Люксембург, 97



На несправедливую и в прямом смысле дурно пахнущую ситуацию свердловчане жалуются уже месяц, особо обострилась проблема с 1 июля, но ни через социальные сети, ни через уполномоченные органы добиться результатов не выходит. Несмотря на это, уральцы не останавливаются, и пока им приходится разгребать мусор у своих домов, региональное МинЖКХ вынуждено делать то же самое с горой жалоб и обращений. А горы практически одного размера, ведь в работе у ООО "ТБО Экосервис" находится 4 тыс. контейнерных площадок с более 12 тыс. контейнеров, которыми пользуются порядка 650 тыс. свердловчан.

Накануне.RU обратилось в ООО "ТБО Экосервис" за разъяснением ситуации.