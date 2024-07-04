04 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Общество Свердловская область
Фото: читатель Накануне.RU

Средний Урал утопает в мусоре. Региональный оператор перестал обслуживать население

Накануне мы писали о резком и внезапном повышении тарифа на вывоз мусора в Нижнем Тагиле, который всего за день увеличился вдвое. Однако это оказалось не единственным "сюрпризом с запашком" на территории Свердловской области. Как сообщают жители западной части региона, их контейнерные площадки завалены отходами. И речь идет не о жалобах особенно чувствительных к грязи жильцов и парочке пакетах - мусоровоз не появляется неделями, а за мусором в некоторых случаях не видно самих контейнеров.

Уральцы отмечают проблемы в работе ООО "ТБО Экосервис" (директор Анна Распопова), который обслуживает такие города как Первоуральск и Новоуральск.

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домом на ул. 50 лет СССР, 16 в Первоуральске(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Первоуральск, 50 лет ССС, 16

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домом на ул. 50 лет СССР, 3 в Первоуральске(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Первоуральск, 50 лет СССР, 3

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домом на ул. Северная, 8 в Новоуральске(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Новоуральск, ул. Северная, 8

А также: Ревда, Полевской, Дегтярск, Кировград, Шаля, Красноуфимск, Арти, Ачит, Бисерть, Нижние Серги, Дружинино, Верх-Нейвинск и Верхний Тагил. При этом, как отмечают сами жители свердловских городов и поселений, плата за услуги по вывозу мусора продолжает начисляться по установленному тарифу.

Переполненная мусором контейнерная площадка в Дегтярске(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Дегтярск

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домом на ул. Чернышевского, 120 в Ревде(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Ревда, Чернышевского, 120

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домом на ул. Лермонтова, 2 в Ревде(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Ревда, Лермонтова, 2

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домом на ул. Черемушки, 15 в Полевском(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Полевской, ул. Черемушки, 15

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домом на ул. Декабристов, 10 в Полевском(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Полевской, Декабристов, 10

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домом на ул. Листопрокатчиков, 56 в Полевском(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Полевской, Листопрокатчиков, 56

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домами на ул. Степана Разина, 50-52 в Полевском(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Полевской, Степана Разина, 50-52

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домом на ул. Степана Разина, 37 в Полевском(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Полевской, Степана Разина, 37

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домом на ул. Степана Разина, 24 в Полевском(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Полевской, Степана Разина, 24

Переполненная мусором контейнерная площадка на пересечении улиц Бажова и Крылова в Полевском(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Полевской, на пересечении улиц Бажова и Крылова

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домом на ул. Ялунина, 1 в Полевском(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Полевской, Ялунина, 1

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домом на ул. Ялунина, 7 в Полевском(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Полевской, Ялунина, 7

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домом на ул. Октябрьская, 57 в Полевском(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Полевской, Октябрьская, 57

Переполненная мусором контейнерная площадка рядом с домом на ул. Розы Люксембург, 97 в Полевском(2024)|Фото: читатель Накануне.RU
Полевской, Розы Люксембург, 97

На несправедливую и в прямом смысле дурно пахнущую ситуацию свердловчане жалуются уже месяц, особо обострилась проблема с 1 июля, но ни через социальные сети, ни через уполномоченные органы добиться результатов не выходит. Несмотря на это, уральцы не останавливаются, и пока им приходится разгребать мусор у своих домов, региональное МинЖКХ вынуждено делать то же самое с горой жалоб и обращений. А горы практически одного размера, ведь в работе у ООО "ТБО Экосервис" находится 4 тыс. контейнерных площадок с более 12 тыс. контейнеров, которыми пользуются порядка 650 тыс. свердловчан.

Накануне.RU обратилось в ООО "ТБО Экосервис" за разъяснением ситуации.

Теги: мусор, контейнерные площадки


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