04 Июля 2024
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Образование Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников поздравил новосибирских выпускников - Вы получили аттестат в одной из лучших систем образования России

«Золотые надежды России» – это почти 2 тысячи вчерашних школьников со всех районов Новосибирской области. Медалистов и выпускников, набравших сто баллов по результатам ЕГЭ, сегодня поздравили с отличным завершением учёбы в школе Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В этом году на традиционном приёме «Золотые надежды России» чествуют больше медалистов, чем в прошлом году (2024 год – 1787, 2023 год – 1025). И стобалльников по ЕГЭ в этом году в полтора раза больше, чем в 2023 году (2024 год – 158, 2023 – 103). Выросло качество подготовки по математике профильного уровня (количество стобалльников по сравнению с 2023-м годом выросло в 24 раза! – с 2 до 48), литературе, химии, физике. Почти в два с половиной раза (2024 год – 13, 2023 год – 5) увеличилось количество выпускников, получивших 100 баллов по нескольким предметам. Среди них есть трижды стобалльник – Александр Иванов, выпускник Мошковской СОШ № 1. Он получил наивысший балл по русскому языку, химии, биологии, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

«Вы получили дипломы, которые позволяют вам выбрать практически любое направление дальнейшего обучения, любую профессию. Этот высокий результат — ваша заслуга и поддержка ваших родителей, а ещё это результат большого труда ваших учителей и дополнительный повод для гордости, потому что вы прошли обучение в одной из лучших систем образования нашей страны. Мы несколько лет назад ставили перед собой задачу, чтобы система среднего школьного образования Новосибирской области вошла в десятку лучших систем Российской Федерации, и несколько лет назад мы уверенно эту планку преодолели. Два года назад подняли её до пятого места. И это, конечно же, вклад и ваш, в том числе, и возможность сказать: я получил школьный диплом в одной из лучших систем образования России. Для того, чтобы в 2024 году в нашей области было в полтора раза больше стобалльников, чем в прошлом, и чтобы в этом зале собрались почти две тысячи серебряных и золотых медалистов, была проделана большая работа.Желаю не расслабляться и помнить: трудолюбие, которое вы проявляли 11 лет, приносит успех. При этом не бойтесь рисковать, не бойтесь ошибаться и помните: в Новосибирской области вас любят, ждут, и всегда поддержат», — обратился к выпускникам Губернатор.

(2024)|Фото: nso.ru

Андрей Травников также поздравил родителей со счастливым и важным моментом в жизни их и их детей. Напомним, что накануне в Правительстве региона наградили выпускников-стобалльников по ЕГЭ. Все мероприятия проходят под общим девизом «Моя семья! Моя страна!»

(2024)|Фото:nso.ru

Справка. Всего в 2023-2024 учебном году в ГИА-11 принял участие 13051 выпускник (2022-2023 учебный год — 14006) региона. 1787 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении», в том числе, 1047 – медалями I степени, 740 – медалями II степени. В Губернаторском приёме принимают участие и выпускники, получившие по результатам ЕГЭ 100 баллов. По состоянию на 03.07.2024 их на 55 человек больше, чем в прошлом году (2024 год – 158 человек, 2023 год — 103).

Теги: аттестат, андрей травников, золотые надежды россии, стобалльники, медалисты, выпускники школ


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