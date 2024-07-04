Виртуальный завод: «Ростелеком» представит на «Иннопроме» уникальный демостенд с технологией дополненной реальности

«Ростелеком» на Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» презентует умные решения для промышленности, ТЭК и других отраслей экономики Урала в виде макета цифрового завода с применением технологий дополненной реальности (AR). Демостенд визуализирует решения для роста эффективности производства при помощи высокотехнологичных сервисов провайдера.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского (опорного) филиала компании «Ростелеком» поясняет: «Различные цифровые решения "Ростелекома" с помощью технологии AR будут представлены на уменьшенном в несколько сотен раз макете реального завода. Заказчики смогут наглядно увидеть работу сервисов автоматизации и оптимизации производства, предиктивной диагностики и видеоаналитики. Уникальная конструкция с дополненной реальностью позволит собственникам предприятий оценить эффекты и принять решение об оснащении производств инновационными технологиями с минимальными рисками для бизнеса».

Представители госсектора, предприниматели и другие участники «Иннопрома» смогут детально рассмотреть, как действует система удаленного контроля работы водителей и складской техники; как происходит распознавание номеров и типов транспорта с помощью машинного зрения; как осуществляется мониторинг передвижения персонала и диспетчеризация технологических процессов, как работает автоматическое измерение объема грузов, а также результат применения комплекса решений для периметральной безопасности. Некоторые из технических модулей, представленных на демостенде, уже опробованы или внедрены на Урале.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале отмечает: «На Южном Урале реализован пилотный проект по мониторингу персонала сборочного цеха на "Челябинском компрессорном заводе" и обеспечена периметральная безопасность автозавода "Урал" в Миассе, где провайдер установил камеры внешнего видеонаблюдения и модернизировал систему контроля и управления доступом. В Югре успешно прошли пилотные испытания системы видеоаналитики для проверки соблюдения техники безопасности и ношения средств индивидуальной защиты сотрудниками крупной производственной площадки в Мегионе. Нарушения выявлялись с помощью нейросети. В Ханты-Мансийске завершено внедрение системы машинного зрения для распознавания номеров транспортных средств на одном из предприятий. Работа по популяризации и распространению нашего решения продолжается на Урале».

Уникальный демостенд будет работать на площадке «Ростелекома» 8–11 июля в павильоне № 1 МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Также в пространстве провайдера будут продемонстрированы решения продуктовой линейки «Базис», системы «Аврора» и платформы «Лукоморье».