Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Monde.
По его словам, "вопрос территориальной целостности" республики не может решаться только главой государства, он требует участия народа.
Также Зеленский, комментируя возможные переговоры с РФ, допустил, что военным путем Украина может и не вернуть территории.
Кроме того, украинский президент признал, что "весь мир" хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине. Он отметил, что «мы не можем быть против".
Ранее Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, даже если ее будет возглавлять Владимир Путин. Также о готовности к переговорам заявлял во время визита в Китай министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.