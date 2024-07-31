Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Monde.

По его словам, "вопрос территориальной целостности" республики не может решаться только главой государства, он требует участия народа.

Также Зеленский, комментируя возможные переговоры с РФ, допустил, что военным путем Украина может и не вернуть территории.

Кроме того, украинский президент признал, что "весь мир" хочет участия России в следующей конференции по урегулированию ситуации на Украине. Он отметил, что «мы не можем быть против".

Ранее Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, даже если ее будет возглавлять Владимир Путин. Также о готовности к переговорам заявлял во время визита в Китай министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.