Аудитория YouTube в России на фоне замедления продолжила расти

Посещаемость видеохостинга YouTube в России на фоне сообщений о замедлении его работы не только не снизилась, но и продолжает расти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику единого измерителя аудитории Mediascope.

В период с 22 по 28 июля, когда начали появляться массовые жалобы пользователей на малую скорость загрузки видео, видеохостингом воспользовались 82,5 млн человек, что немного больше, чем неделей ранее (82,1 млн), и на 2,4% больше, чем за тот же период прошлого года (80,6 млн). Отмечается, что среднесуточный охват YouTube в РФ также вырос.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что "деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство.