СМИ: Россия, Белоруссия, США и Германия готовят масштабный обмен заключенными

Россия, Белоруссия, США и Германия готовят масштабный обмен заключенными. Об этом, как сообщает Baza, пишут словенские СМИ. По данным журналистов, он должен состояться в ближайшие часы.

Как сообщает канал N1, частью большого обмена станут граждан России Артем Дульцев и Анна Дульцева. Сегодня суд Любляны приговорил их к одному году и семи месяцам лишения свободы. По данным журналистов, они выдавали себя за граждан Аргентины и занимались шпионажем.

Также, по данным СМИ, России будет передан Вадим Красиков, осужденный в Германии за убийство бывшего чеченского командира Зелимхана Кангошвили. Белоруссия выдаст Германии Рика Кригера, который был приговорен к смертной казни, а накануне помилован президентом Александром Лукашенко.

Еще одним участником "большого обмена", по версии словенских журналистов, станет журналист Wall Street Journal Эван Гершкович.

Ранее Baza сообщала, что сразу несколько заключенных, осужденных по статьям о госизмене, экстремизме и фейках о российской армии, пропали из колоний. Среди них, в частности, Илья Яшин (признан Минюстом иноагентом).

РИА Новости пишет, что данные о некоторых из отбывающих тюремное наказание в США гражданах РФ исчезли из базы данных Федерального бюро тюрем на фоне спекуляций о вероятно готовящемся обмене заключенными.