Bloomberg: Первая партия F-16 прибыла на Украину

Первая партия американских истребителей F-16 прибыла на Украину, сообщило агентство Bloomberg.

По словам источников, количество истребителей "невелико".

Пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты сразу использовать прибывшие в страну F-16 или процесс займет еще какое-то время.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Украина в этом году сможет использовать не более десяти истребителей F-16 из-за нехватки пилотов. Кроме того, украинское командование ожидает усиления российских ударов по аэродромам после прибытия самолетов, поэтому определенное количество самолетов останется на защищенных авиабазах за пределами страны.