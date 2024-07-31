Астраханские фермеры передали бойцам СВО три тонны арбузов

Сельхозпроизводители из Енотаевского района Астраханской области присоединились к сбору гуманитарной помощи для участников СВО. Накануне они отправили на фронт три тонны астраханских арбузов и по тонне томатов и картофеля.

Как сообщает «Енотаевский вестник», посылку для военнослужащих передали волонтерам Черноярского района, которые доставят гумпомощь бойцам на передовую.

«Мы будем и дальше участвовать в сборе гуманитарной помощи. Знаем, как важна нашим военнослужащим поддержка. Посильным вкладом каждого мы приближаем долгожданную Победу», - отметили главы КФХ.

Напомним, присоединиться к герою и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.