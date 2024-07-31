Виталий Савельев поддержал инициативу Игоря Бабушкина о запуске пилотного проекта по электронным транспортным накладным

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев провёл в Москве совещание по развитию транспортного комплекса Астраханской области. В мероприятии принял участие глава региона Игорь Бабушкин.

Участники обсудили ряд актуальных задач: расширение маршрутной сети авиаперевозок, развитие портовой инфраструктуры, регулирование транспортных услуг по пассажирским перевозкам. Одним из ключевых вопросов повестки стал запуск в Астраханской области пилотного проекта по электронным транспортным накладным для грузовых перевозок.

Виталий Савельев отметил высокую динамику развития транспортной отрасли Астраханской области, особенно рост объёма транспортировки грузов морским транспортом. Так, объём перевалки в морском порту Астрахань за шесть месяцев этого года увеличился на 22,5% к показателю аналогичного периода 2023 года и достиг более 2 млн тонн. Перевалка грузов в морском порту Оля за шесть месяцев 2024 года составила порядка 750 тысяч тонн – это более чем в 4 раза выше, чем за такой же период прошлого года.

«Астраханская область – это регион, через который Россия имеет выход к Каспийскому морю, он открывает перспективные пути на Ближний Восток, в Среднюю Азию и Индию. Развитие транспортного комплекса входит в число приоритетных направлений политики региональной администрации, мы высоко оцениваем текущие результаты работы и поддерживаем многие предлагаемые решения», – отметил заместитель председателя правительства РФ.

Виталий Савельев поддержал инициативу губернатора Игоря Бабушкина о запуске в России пилотного проекта по переходу на обязательное использование электронной транспортной накладной.

«Инициатива губернатора Игоря Бабушкина о введении обязательного использования электронных транспортных накладных своевременная и правильная. Внедрение новых цифровых стандартов положительно скажется на развитии рынка грузоперевозок, создаст условия для роста уровня налогооблагаемой базы, снизит нагрузку на дорожную инфраструктуру, а главное, сократит количество ДТП. Минтранс России и ФНС России поддержали пилотный проект. В перспективе эту процедуру целесообразно внедрить и в других субъектах Российской Федерации», – подчеркнул Виталий Савельев.