Зашел в подъезд и снял штаны. Екатеринбургского фитнес-тренера снова обвинили в приставаниях к ребенку

В Анапе задержали екатеринбургского тренера, осужденного ранее за педофилию. Причина та же - приставание к ребенку.

По данным пресс-службы судов Краснодарского края, 27 июля Анапским городским судом было рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".

"Суд ходатайство удовлетворил, заключив обвиняемого под стражу. Срок меры - 2 месяца, то есть до 26.09.2024г.", - говорится в сообщении.

По данным СМИ речь идет об Алексее Сушко, который якобы уж сознался в содеянном. По версии следствия, мужчина вошел в подъезд, где находилась маленькая девочка, и снял перед ней штаны. Ребенок убежал домой, где рассказал о произошедшем родителям. В СУ СКР по Краснодарскому краю от комментариев пока отказываются.

Напомним, история Сушко началась в 2017 году, когда фитнес-тренера обвинили в онанизме перед 7-летней девочкой прямо в холле фитнес-клуба. Инцидент попал на видео, однако тогда многие не усмотрели в движениях осужденного эротического подтекста. Тем не менее, Сушко задержали в тот же день, а в 2018 году отправили в колонию строгого режима на 8 лет с ограничением свободы на 2 года. Позже суд снизил срок наказания до 6 лет.

В августе 2023 года Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство адвоката о замене неотбытой части наказания более мягким в виде принудительных работ на срок 3 месяца 17 дней с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.