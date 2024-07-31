В Таганроге власти забрали с городских улиц электросамокаты компании Urent

В Таганроге непонятная ситуация сложилась с электросамокатами кикшерингового сервиса Urent (основной владелец МТС). СМИ сообщили, что электросамокаты с городских улиц забрали неизвестные люди. Позже РИА Новости сообщило, что власти города распорядились эвакуировать средства индивидуальной мобильности на площадку хранения, чтобы "избежать диверсии".

Якобы, администрация Таганрога опасается подрывов в местах скопления людей, поэтому самокаты были перемещены "в закрытое охраняемое помещение до установления их принадлежности".

Представитель Urent сообщил, что работа кикшеринга в Таганроге была приостановлена в связи с перемещением самокатов на склад.