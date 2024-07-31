Экс-помощник главы МВД отверг обвинения по делу о крупных взятках

Генералы петербургского ГУМВД Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов не признали вину в получении взяток. Сегодня Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела.

"Виновным себя не признаю… Обвинение не конкретно…Я не пойму, что я взял? В чем взятка?" - заявил в суде экс-помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов.

Другие фигуранты дела также отказались признать себя виновными.

Согласно обвинительному заключению, сумма взяток составила порядка 64 миллиона 650 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Фигурантами дела, кроме Умнова, также стали начальник УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов, бывший заместитель начальника регионального главка МВД Иван Абакумов и начальник правового отдела инспекции Елена Копьева. Их задержали и арестовали в июле 2022 года. Изначально им вменили статью 285 УК (превышение должностных полномочий), но во время расследования статью переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Следствие полагает, что организатором коррупционной схемы выступал Умнов, который "создал и возглавил организованную группу", чтобы "за продление с филиалами коммерческих отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта (МРЭО) договорных отношений получать взятки под видом пожертвований на счета подконтрольного Фонда содействия программам ГУВД".