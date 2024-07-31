Уральцем, прикурившим от Вечного огня, оказался многократно судимый рецидивист

Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символа воинской славы на Среднем Урале. Фигурантом является многократно судимый рецидивист.

Напомним, все случилось вечером 30 июля в Ревде. Местный житель в состоянии опьянения, находясь в местном Парке Победы, прикурил сигарету от Вечного огня.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе допрашиваются свидетели.

Как заверил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, данный инцидент не останется безнаказанным.

"Оперуполномоченные уголовного розыска полиции сработали молниеносно и по "горячим следам" вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель по фамилии Глазачев 1979 года рождения, ранее уже девять раз привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за кражи. Его тело со стороны груди напоминает картинную галерею из татуировок в виде театральных масок, одна из которых улыбается, а вторая грустит. Под ними имеется надпись "Спаси и сохрани", а на руке изображен корабль с парусами. Крайнее наказание подозреваемый отбывал в тавдинской ИК-19, откуда освободился в октябре 2023 года. Данный гражданин злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, в настоящее время в районном суде находится 10 материалов полиции по факту нарушения задержанным административного надзора, под которым тот состоит.

"Мужчина с неадекватным поведением помещен под стражу. Собранные по факту осквернения символа воинской славы материалы из территориального ОВД направлены для дальнейшего разбирательства в органы районного СКР", - добавил Валерий Горелых.

В Следственном комитете отметили, что наказание за это преступление составляет до трех лет лишения свободы. Ситуацию держит на контроле глава СК России Александр Бастрыкин.