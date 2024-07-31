Доход ОПГ, куда мог входить советник мэра Сочи, составлял 10-15 миллионов в месяц

В Следственном комитете России привели обстоятельства уголовного дела бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и шести его подельников. Им вменяют торговлю местами на кладбище.

По версии следствия, не позднее ноября 2023 г. действующий общественный советник главы города Сочи решил заработать на предоставлении мест для похорон умерших. Для это он создал организованную группу, в которую вошли начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненный.

Злоумышленники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах было возможно только в случае передачи им взяток, суммы которых варьировались от 200 тыс. до 3 млн. По предварительным данным, ежемесячный доход ОПГ составлял 10-15 млн руб., которые они делили между собой. У подозреваемых изъяты более 15 миллионов руб. Расследование продолжается, сообщает СКР.