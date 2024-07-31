Жители Сургута сообщили в соцсетях о смерче

Жители Сургута сообщили в соцсетях о смерче, передает корреспондент Накануне.RU.

На опубликованных кадрах видно облако, закрутившееся в воронку.





Отметим, что в июне в Свердловской области под Нижним Тагилом был замечен торнадо. Столь нетипичную для уральского региона картину увидели жители района ГГМ (Гальяно-Горбуновский массив). Несмотря на то, что стихийное явление было не столь внушительных размеров, чтобы напугать горожан, однако опасения, что он может перерасти в что-то большее возникли.

Кроме того, смерч прошел по территории Тюменской области.