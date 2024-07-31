Сбербанк объявил о повышении стоимости уведомлений по дебетовым картам

Сбербанк объявил о повышении с 1 августа стоимости услуги уведомлений по дебетовым картам – с текущих 70 руб. до 99 руб. в месяц, передает РИА Новости. Речь идет об уведомлениях о зачислениях и списаниях по карте.

В последний раз тарифы на уведомления повышались 1 августа 2022 года – на 10 руб. Тогда в банке отмечали, что это первое за 20 лет повышение стоимости услуги. Новое повышение спустя два года никак не объясняют.

Напомним, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии 2024 года выросла до 768,7 млрд руб. В прошлом же году кредитная организация увеличила чистую прибыль в 5,2 раза - до 1,51 трлн руб.