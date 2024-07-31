Президент Индонезии поддержал возможность запуска прямых рейсов из России на Бали

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с лидером России Владимиром Путиным заявил, что авиакомпания "Аэрофлот" может совершать прямые рейсы на Бали.

"Мы полностью поддерживаем возможность прямых рейсов, осуществляемых не только "Аэрофлотом", но и другими авиакомпаниями", - добавил Субианто.

Также он заявил, что приветствует открытие генконсульства РФ на Бали. "Насколько я понимаю, Россия планирует открыть генконсульство на Бали. Мы полностью поддерживаем это", - сказал президент Индонезии.

Путин в ходе переговоров отметил, что торгово-экономические связи между двумя странами в последнее время развиваются весьма успешно, товарооборот за последние годы вырос в два раза.