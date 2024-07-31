31 Июля 2024
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Экономика Калужская область
Фото: Накануне.RU

Владислав Шапша рассказал об опыте Калужской области в ходе обсуждении реализации нацпроекта «Кадры»

Накануне Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию по национальному проекту «Кадры». Участие в работе принял губернатор Калужской области Владислав Шапша, назначенный Президентом  председателем комиссии по кадрам в Госсовете.

Премьер-министр назвал нацпроект «Кадры» одним из самых важных, объяснив это тем, что «он прямо или косвенно участвует в достижении каждой из национальных целей развития».

В национальный проект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта – «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости» и «Человек труда». Реализация их мероприятий направлена на рост вовлечённости граждан в занятость и на сбалансированность рынка труда. Работать над решением поставленной задачи будут все уровни власти, а также предпринимательское сообщество. В основе работы – формирование быстро адаптируемой к изменяющимся условиям эффективной системы подготовки специалистов, ориентированной на запросы экономики.

Владислав Шапша рассказал об опыте Калужской области, приведя ряд примеров.

Подготовка кадров(2024)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

А именно. В школах региона более 260 профильных классов, помогающих подросткам определиться с выбором профессии.  В области ежегодно на 200 единиц растет число бюджетных мест в системе СПО для обучения рабочим специальностям. Под потребности целлюлозно-бумажных производств открыт набор на новую специальность. В КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана шесть новых инженерных направлений подготовки. Первые выпускники Калужского технического колледжа по программе «Профессионалитет» трудоустраиваются на предприятия-партнеры проекта – КТЗ и КАДВИ. 

Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области, говоря об итогах состоявшейся сессии, Владислав Шапша отметил, что контроль ситуации с обеспечением предприятий кадрами актуален для всех регионов. В наличии компетентных специалистов заинтересованы и инвесторы.

«Для решения поставленных задач будут применены такие подходы, как переподготовка специалистов и преподавателей, работающих в сфере профессионального специального и высшего образования», – сказал глава региона.

Теги: владислав шапша, михаил мишустин, национальный проект кадры, профессионалитет, рабочие специальности


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