Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после побега 10-летнего мальчика от отчима-тирана в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после новости о том, что 10-летний мальчик из Екатеринбурга не просто пропал, а сбежал из дома от тирании отчима. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Ранее мы писали, что вечером 29 июля 10-летний Андрей пошел гулять в районе садового товарищества "Мечта" и исчез. Днем следующего дня ребенка нашли, однако после местные СМИ сообщили подробности пропажи. По рассказам бабушки мальчика, тот проживает вместе с матерью и отчимом, который якобы регулярно избивает пасынка и даже лишает еды и воды за провинности.

Женщина также рассказала, что ранее мужчина отвез свою сожительницу на кладбище, где якобы изнасиловал, а после заставил рыть себе могилу. Та даже сбегала вместе с ребенком в кризисный центр, однако после вернулась к мужчине.

Сам же маленький Андрей заявил бабушке, что покончит с собой, если та вернет его к отчиму. В каком состоянии ребенок сейчас - неизвестно.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщили в СКР.