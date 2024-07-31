Экс-замгубернатора ЯНАО Воронов, обвиняемый во взяточничестве, ранее был судим за грабеж

Экс-замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Андрей Воронов, обвиняемый во взяточничестве, ранее был судим за грабеж. Об этом сообщает telegram-канал "Погоны и галстуки".

Сообщается, что летом 1996 года Воронов якобы грабил в Томске пивной ларек и избил женщину-продавца. Он был осужден по ст. 161 УК РФ и приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Копия приговора распространилась в соцсетях. Ее подлинность подтвердили в Томском областном суде.

Ранее состоялась довольно внезапная отставка теперь уже экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. 3 июля Воронов арестован в Москве. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.Политолог Александр Безделов, комментируя в разговоре с Накануне.RU арест Воронова, сообщил, что не надо искать в этой истории подвох. Никакой заранее готовой "папочки", где хранились бы какие-то материалы на Воронова, не было, компетентные органы просто "копнули" и нашли.