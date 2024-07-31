Клишас: Увеличения срока службы в армии до двух лет для вступивших в гражданство РФ не будет

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что срок службы в армии для натурализированных россиян (получивших гражданство не по рождению) не будет увеличен до двух лет.

"Не будет такой нормы", - так Клишас прокомментировал сегодняшнее обсуждение в Госдуме законопроекта, ужесточающего правила вступления в российское гражданство для мужчин призывного возраста. Теперь они должны будут встать на воинский учет одновременно с получением российского паспорта.

При этом во время обсуждения этой нормы в Госдуме прозвучали намеки на то, что это не последний шаг по пути ужесточения. Так, спикер палаты Вячеслав Володин сообщил, что были предложения увеличить для вступающих в гражданство призывной возраст до 45 лет, а срок службы – до двух лет. По его словам, эти предложения направлены в правительство для оценки.