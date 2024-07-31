В Сочи "взяли" помощника мэра, вменяют продажу мест на кладбище

Помощника мэра Сочи Родиона Пищура задержали, вменив ему организацию ОПГ. Он якобы организовал бизнес по продаже мест на кладбищах.

Силовики задокументировали факт получения взятки за участок на муниципальном кладбище в Барановке (Хостинский район). Накануне за подозреваемыми "пришли".

Прошли обыски в жилищах, автомобилях и на рабочих местах фигурантов, в отношении всех возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в крупном размере". Детали установит следствие, пишет telegram-канал "112".