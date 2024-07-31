Блинкен: США не причастны к атаке на Ханию

Соединенные Штаты непричастны к гибели главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Штаты "не знали и не были причастны" к убийству Хании.

В ХАМАС возлагают вину за гибель главы своего политбюро не только на правительство Израиля. Представитель движения в Ливане Махмуд Тах заявил РИА Новости, что убийство Хании произошло после одобрения со стороны США.

Как заявил ТАСС источник в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильские военные не комментируют сообщения о смерти Хании.

Ранее стало известно, что в Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Он погиб в результате удара по его резиденции. Атака произошла после того, как Хания принял участие в инаугурации нового президента Ирана.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль понесет суровое наказание за убийство Хании.