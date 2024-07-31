"На Мальдивы никто не собирается": Госдума ушла на летние каникулы

Госдума ушла на летние каникулы – завершилась весенняя сессия. К заседаниям депутаты вернуться только в сентябре. Впрочем, спикер палаты Вячеслав Володин, завершая сессию, сказал коллегам: "Учитывая, что большинство не собирается никуда ехать, не собирается в отпуска – увидимся в Госдуме!".

"На Мальдивы никто не поедет! Выезд туда…, - запнулся Володин, вместе с коллегами вспомнив недавно принятый закон о согласовании заграничных поездок парламентариев с руководством Госдумы. – Ну, на самом деле, никто туда не собирается".