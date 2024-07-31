В Кремль прибыл избранный президент Индонезии

В Кремле началась встреча Владимира Путина с избранным президентом Индонезии, министром обороны республики Прабово Субианто.

Прабово Субианто прибыл в Россию с рабочим визитом в среду утром, сообщает пресс-служба Кремля.

"Должен отметить, что и торгово-экономические связи в последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и события, которые происходят вокруг России и связаны с ней. Все-таки у нас растет товарооборот, за последние годы он вырос в два раза", - цитирует РИА Новости Путина.