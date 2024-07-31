Мэр Екатеринбурга: культура пользования электросамокатами находится на низком уровне

Культура пользования электросамокатами в Екатеринбурге оставляет желать лучшего. Так считает глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, сегодня представители городской администрации и Госавтоинспекции провели совместный рейд по соблюдению правил дорожного движения водителями СИМ.

"Как показывают проверки, большинство жителей ответственно относится к требованиям безопасности, но в целом культура пользования электросамокатами находится на весьма низком уровне", - посетовал Орлов.

По его данным, только сегодня инспекторы составили 39 протоколов, а с начала сезона зафиксировали уже 2,2 тысячи нарушений.

"К сожалению, зачастую они становятся причиной ДТП: за полгода в городе случилось около 100 аварий с участием электросамокатов", - привел неутешительную статистику мэр.

К рейдам присоединяются и представители кикшеринговых компаний, которые выписывают штрафы своим пользователям, а в случае грубых нарушений блокируют аккаунты. Алексей Орлов добавил, что подобные проверки будут проводиться каждый день, а масштабные – раз в неделю.

"Нарушители будут привлекаться к ответственности!", - пообещал мэр.

Напомним, утром 31 июля жители уральской столицы заметили, что из приложения Яндекс Go пропала возможность арендовать самокат. При этом все остальные сервисы были на месте. Через некоторое время функция аренды самокатов вновь стала доступна. По удивительному совпадению, на сегодняшнее утро в Екатеринбурге был запланирован рейд по поиску самокатчиков-нарушителей. В самой компании заявили, что имел место технический сбой.