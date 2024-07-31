В Прикамье бывший следователь СКР осужден за хулиганство

Ленинский районный суд Перми вынес приговор в отношении бывшего адвоката и экс-следователя СУ СКР по Пермскому краю Ивана Казанкина.

Как сообщили Накануне.RU в суде, его осудили на 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Он обвинялся в хулиганстве с применением оружия и незаконном приобретении, хранении, перевозке боеприпасов.

По версии следствия, в июне прошлого года следователь перепил в клубе Shake Room. Сотрудники заведения попросили его уйти. Обвиняемый достал из своего авто карабин, в магазин которого были заряжены восемь патронов, и направился ко входу в помещение клуба. Его остановили работники заведения.