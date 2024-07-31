Пожарные закончили с проливкой и разборкой конструкций сгоревших цехов НПО Автоматики

Огнеборцы МЧС России завершили проливку и разборку сгоревших конструкций цехов НПО Автоматики в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Причину возгорания еще предстоит выяснить в ходе пожарно-технической экспертизы.

Напомним, цех по производству химических материалов НПО Автоматики вспыхнул вчера вечером. Площадь пожара составила 800 кв. м. На тушение было направлено 28 специалистов и 23 единицы техники. Кровля и стены здания цеха в ходе пожара сложились.

НПО автоматики — крупнейшее российское предприятие по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, а также других отраслей промышленности. Входит в госкорпорацию "Роскосмос" и является дочерним предприятием АО "РКЦ „Прогресс“".