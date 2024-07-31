Для получающих гражданство РФ призывной возраст могут повысить до 45 лет

Госдума в первом чтении и сразу в целом (минуя второе и третье чтения) одобрила законопроект, предусматривающий для получающих гражданство России мужчин призывного возраста одновременную постановку на воинский учет.

В пояснительной записке отмечается, что широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности, и подобные примеры "вызывают массовое возмущение населения, что негативно влияет на социально-общественные настроения, подрывает авторитет института гражданства, способствует неуважению к закону".

В случае, если на воинский учет новоиспеченные граждане сразу не встанут, их могут лишить гражданства.

При рассмотрении вопроса спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что есть предложения по дальнейшему ужесточению условий вступления в российское гражданство.

"Есть инициатива повысить до 45 лет призывной возраст, предложения направлены на проработку в правительство. То же самое и по увеличению срока службы для приобретающих гражданство", - сказал Володин.

Законопроект о постановке на воинский учет при принятии гражданства был одобрен единогласно.