Генпрокурор: теракты в "Крокусе" и Дагестане – результат просчета власти

Генеральный прокурор Игорь Краснов считает, что теракты, случившиеся в "Крокус сити холле" и Дагестане, стали возможны потому, что просчитались органы власти.

"Совершением террористических актов в Московской области, республике Дагестан брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу. Во многом это стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму", - приводит пресс-служба Генпрокуратуры слова Краснова, сказанные на совещании по подведению итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2024 г. и исполнению ранее данных поручений.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 г. По последним данным, в результате погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Всего по делу о теракте арестованы 11 человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.

23 июня 2024 г. в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы.