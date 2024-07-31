На Ставрополье передано в суд дело подростков, которые сожгли Библию

Уголовное дело в отношении трех подростков, которые сожгли Библию, передано в суд в Ставропольском крае.

Как сообщила прокуратура региона, они обвиняются по ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

В мае трое молодых людей сожгли Новый Завет во дворе частного дома в Новоалександровске, сняв это на видео и опубликовав. По данным следствия, они сделали это "из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти". Юношей задержали и отправили под арест.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой наказать блогера из Дагестана. По его словам, мужчина растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире, "оскорбляя при этом всех христиан". Позже он записал ролик с извинениями, сказав, что крест он топтал "в целях самозащиты".