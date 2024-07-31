Госдума одобрила поправку про аресты участников СВО за использование гаджетов в личных целях

Госдума одобрила поправки про дисциплинарные аресты за использование гаджетов в личных целях в зоне СВО без разрешения командира.

Законопроект вызвал столь острые споры, что после одобрения во втором чтении пришлось выпустить специальное постановление палаты о доработке документа. Сегодня его вернули во второе чтение, приняли еще одну поправку – дублирующую норму про запрет ареста за использование гаджетов в военных целях – и только после этого приняли.

"Комитет [ГД по обороне] конкретизировал действие закона", - прокомментировал глава комитета Андрей Картаполов.

Напомним, ряд участников СВО и военкоров выразили сомнения в том, что возможно будет разделить использование гаджетов в военных и личных целях.