Госдума потребовала от Мишустина заняться проблемой выдворения незаконных мигрантов

Госдума обратилась к председателю правительства России Михаилу Мишустину с требованием обновить и скорректировать нормативную базу в отношении мигрантов, а точнее – по вопросу выдворения тех иностранцев, которые находятся в стране незаконно.

Депутаты озвучили несколько проблем, в том числе ситуацию с центрами, где выдворяемые мигранты находятся до отправки на родину. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что специальные центры и помещения есть только в нескольких крупных городах, в остальных случаях – так прямо и прописано в подзаконных актах – мигранты находятся "в каких-то" помещениях.

"Вопрос "в каких-то" не должен висеть в воздухе. Мы предлагаем использовать все помещения в распоряжении МВД, которые для этого подходят. Это даст гарантию исполнения решений суда по выдворению", - полагает Яровая.