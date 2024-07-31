31 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

Авиалесоохрана не включила регионы Урала в прогноз рисков по лесным пожарам в августе

Федеральная Авиалесоохрана составила прогноз рисков по лесным пожарам, которые могут произойти в России в августе 2024 года. Они возможны в 47 регионах страны – кроме регионов Урала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана", прогноз составлен на основе данных Росгидромета и многолетних сведений о горимости лесов. По предварительным данным, в течение августа из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможны превышения среднемноголетних показателей пожарной опасности на территории:

  • Северо-Западного федерального округа (в западной части Новгородской области, в северной, западной, восточной и центральной частях Псковской области, северной части Вологодской области, западной, южной и центральной частях Архангельской области, юго-западной части Ленинградской области, северной части республики Коми, юго-восточной части республики Карелия);
  • Центрального федерального округа (на всей территории Белгородской, Калужской, Смоленской Московской и Курской областей, в южной и центральной частях Ярославской области, юго-восточной части Тверской области, по западу Владимирской и Ивановской областей, в северной части Брянской области, по югу Орловской, Тамбовской и Липецкой областей, в западной и восточной частях Воронежской области);
  • Южного федерального округа (на всей территории Донецкой и Луганской Народных республик, республики Крым, Запорожской и Херсонской областей, в южной и центральной частях республики Калмыкия, западной и центральной частях Волгоградской области, юго-западной, северно-восточной частях Ростовской области, юго-западной части Астраханской области);
  • Северо-Кавказского федерального округа (на всей территории Чеченской республики и республики Ингушетия, в западной, центральной и северной частях республики Дагестан, восточной части Ставропольского края);
  • Приволжского федерального округа (вся территория республики Марий Эл и Чувашской республики, южная и восточная части Удмуртской республики, центральная и западная части Пермского края, западная часть Саратовской области, северная, западная и центральная части республики Татарстан);
  • Сибирского федерального округа (восточная часть республики Хакасия, вся территория республики Алтай, южная, центральная и восточная части Красноярского края, западная часть Иркутской области);
  • Дальневосточного федерального округа (западная часть Забайкальского края, северная, северо-восточная и центральная части республики Бурятия, центральная и западная части республики Саха (Якутия).

Ни одного из регионов Уральского федерального округа в прогнозе Авиалесоохраны нет.

"Прогноз рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами. Во многом лесопожарная обстановка зависит не только от условий погоды, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесам полях, дорогах, дачных сообществах и населенных пунктах, а также от оперативности обнаружения и тушения возникающих ландшафтных и лесных пожаров", - пояснили в ведомстве.

Напомним, недавно на Среднем Урале был снят действовавший с весны противопожарный режим. Теперь свердловчанам снова можно жарить шашлыки и посещать леса.

Также сообщалось, что в Свердловской области выделено около 7 миллионов рублей на покупку специальных фотоловушек. Их будут применять для борьбы с поджигателями лесов.

Теги: регионы, прогноз, пожары, Урал


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