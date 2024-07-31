В Пермском крае мигрантов осудили за террористическую деятельность

Центральный военный суд в Екатеринбурге осудил двух мигрантов - участников законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (признана экстремисткой в РФ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

Установлено, что зимой прошлого года иностранцы, проживающие на территории Прикамья, переводили деньги на счета международных террористических организаций и размещали в интернете публикации с призывами к оправданию терроризма.

На подозреваемых были возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Их приговорили к лишению свободы на 14 и 12 лет. Отбывать сроки первые четыре года им предстоит в тюрьме, а оставшуюся часть наказания в ИК строгого режима. Кроме того, им запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, которая связана с администрированием интернет-ресурсов.