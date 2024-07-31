В Госдуме разрабатывают новые ограничения для иноагентов

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ("Единая Россия") анонсировал "целый ряд предложений" по ограничениям для иноагентов. Правда, пока никакой конкретики – его пресс-секретарь пояснил, что идеи Пискарева находятся на стадии разработки, передает издание "Подъем".

Пискарев сначала заявил, что есть "еще целый ряд предложений по дальнейшему ограничению деятельности иноагентов".

"Подробностей пока нет, потому что всё в работе. Он говорил о том, что уже принято. Он подводил итоги сессии: то, что сделано. Он сказал, что у нас есть ещё целый ряд предложений, ведётся работа, она действительно ведётся, но пока в таком рабочем порядке", - заявил представитель депутата.