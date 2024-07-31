Суд отказал уральскому правозащитнику Соколову в освобождении из СИЗО

Свердловский областной суд отказался выпускать из СИЗО уральского правозащитника Алексея Соколова, обвиняемого в распространении экстремистской символики. Об этом сообщают представители проекта "Правозащитники Урала" в Telegram-канале.

"Свердловский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции о заключении правозащитника Соколова в СИЗО. Ближайшее заседание стоит ожидать в конце августа", - говорится в сообщении.

Согласно решению Ленинского районного суда, который и вынес меру пресечения, Соколов пробудет под стражей до 1 сентября.

Напомним, в начале июля к правозащитнику в квартиру нагрянули силовики. Тогда стало известно, что Соколов проходит фигурантом по делу о распространении заведомо недостоверной общественно-значимой информации. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.282.4 "Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций".

По версии следствия, как передают СМИ, речь якобы идет о публикации логотипа запрещенной в РФ социальной сети.