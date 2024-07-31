Кремль прокомментировал атаку Израиля, приведшую к гибели Хании
Атака Израиля, в результате которой погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, направлена против попыток установления мира в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Более того, подобные действия могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию, отметил представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.
Ранее стало известно, что в Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Он погиб в результате удара по его резиденции. Атака произошла после того, как Хания принял участие в инаугурации нового президента Ирана.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль понесет суровое наказание за убийство Хании.