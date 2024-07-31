Сын экс-замгенпрокурора получил 20 лет по делу об убийстве

В Подмосковье вынесен приговор по уголовному делу сына бывших заместителя Генерального прокурора России Ивана Кондрата (2004-17 гг.) и судьи московского арбитража Елены Кондрат. Он получил солидный срок.

Кондрат получил 20 лет, второй фигурант дела, Григорий Воскресенский, получил 10 лет. Оба мужчины отправятся в колонию строгого режима, сообщает СКР.

Николаю Кондрату вменяли организацию убийства своего водителя (его не менее пяти раз ударили в грудь ножом, заманив до этого к песчаному карьеру), а также подготовку к убийству судьи арбитражного суда Елены Махалкиной и двух конкурентов подруги обвиняемого по бизнесу. Вину Кондрат и другой подсудимый, Григорий Воскресенский, не признали.