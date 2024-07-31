Глава Минтранса исключил сильное удорожание авиабилетов

Сильного удорожания авиабилетов в России не будет, заявил министр транспорта Роман Старовойт.

"Не будет сильного удорожания билетов. ФАС это контролирует", - цитирует Старовойта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что крупнейшие авиакомпании выступили против предложенного Росавиацией повышения тарифов за аэронавигацию ради реконструкции аэродромов на 37% на рейсах внутри страны и в два раза на международных направлениях.

В отрасли говорят, что индексация будет переложена в стоимость билетов, а некоторые ожидают сокращения международных полетов. В Росавиации считают, что повышение будет нечувствительно для пассажиров.