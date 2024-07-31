Бывшего зампреда правительства Прикамья Елену Лопаеву оставили в хозотряде СИЗО-5

Бывшего зампреда правительства Прикамья Елену Лопаеву оставили в хозотряде СИЗО-5, сообщает РБК Пермь.

Суд рассмотрел апелляцию и не нашел оснований для предоставления отсрочки отбытия наказания.

Приговоренная к четырехлетнему лишению свободы за присвоение 67,69 млн руб. Лопаева просилась на свободу к сыну — до 3 ноября 2025 года, когда ему исполнится 14 лет.

Отмеренный 31 января 2024 года Ленинским районным судом Перми срок 4 года в ИК общего режима истекает 19 июля 2026 года. Это наказание за присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в 2017-2019 годы средств благотворительного фонда "Содействие-XX! век".

25 апреля приговор вступил в законную силу. 22 мая экс-чиновница выплатила назначенный ей штраф 500 тыс. руб. Ссылаясь на правила ст. 82 УК РФ, Лопаева попросила отсрочить отбытие лишения свободы. И освободить ее до 3 ноября 2025 года, когда младшему из четырех детей исполнится 14 лет.

Мотовилихинский районный суд Перми 14 июня отказал. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 30 июля признала решение законным.

Принята во внимание информация из минсоцразвития Пермского края. При проверке установлено, что мальчик имеет отдельную комнату в квартире. Ему созданы хорошие условия для проживания, развития и учёбы сразу в двух образовательных учреждениях. Воспитанием занимаются отец и бабушка.