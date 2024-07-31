Гендиректор НПО Автоматики опроверг версию с пожаром из-за сварочных работ

Генеральный директор НПО Автоматики Михаил Изюмов опроверг версию с возгоранием из-за сварочных работ. Такое предположение сделал ряд СМИ после новости о пожаре на предприятии минувшим вечером.

Как передает слова руководства "Ъ-Урал", возгорание произошло уже после окончания рабочего дня, когда все сварочные и пожароопасные работы в цехе были завершены. Сейчас на НПО ведется оценка ущерба, а также создан штаб, который занимается ликвидацией последствий пожара. После завершения всех подготовительных работ, предприятие намерено восстановить пострадавшие цеха.

Напомним, цех по производству химических материалов НПО Автоматики вспыхнул вчера вечером. Площадь пожара составила 800 кв. м. На тушение было направлено 28 специалистов и 23 единицы техники.