С начала года приобретенного российского гражданства лишены около 1 тысячи преступников

МВД России за первое полугодие 2024 года прекратило гражданство около 1 тыс. натурализованных граждан (добровольно вступивших в российское гражданство), привлеченных к уголовной ответственности.

Более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сообщили в ведомстве.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о возможности лишения приобретенного российского гражданства, если новоиспеченный гражданин мужского пола и призывного возраста не встал на воинский учет в РФ. Также предлагается синхронизировать процедуры получения паспорта и постановки на воинский учет.